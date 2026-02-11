رئيسة البرلمان الألماني تزور نصب ياد فاشيم لإحياء ذكرى الهولوكوست

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تزور رئيسة البرلمان الألماني (بوندستاج) يوليا كلوكنر في اليوم الثاني من رحلتها إلى إسرائيل النصب الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست "ياد فاشيم".

ويرافق رئيس البرلمان الإسرائيلي أمير أوحانا نظيرته الألمانية اليوم الأربعاء خلال زيارة النصب الذي يخلد ذكرى مقتل نحو 6 ملايين يهودي على يد النظام النازي.

ومن المقرر أن تجري كلوكنر وأوحانا لاحقا محادثة ثنائية ويعقدا مؤتمرا صحفيا مشتركا. كما تعتزم كلوكنر، المنتمية للحزب المسيحي الديمقراطي، لقاء زعيم المعارضة يائير لابيد.

وبحسب بيانات بوندستاج، فإن المحادثات ستركز على العلاقات الثنائية، والوضع في المنطقة، والتطورات الجيوسياسية، إضافة إلى أمن البرلمانات، خاصة في المجال السيبراني.

ويتضمن برنامج كلوكنر أيضا المشاركة في جلسة للكنيست. ويعد البرلمان الإسرائيلي، الذي يضم 120 نائبا، أصغر بكثير من البرلمان الألماني الذي يضم 630 نائبا.