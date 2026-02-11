نتنياهو يبحث مع ويتكوف وكوشنر القضايا الإقليمية وملف إيران

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

التقى رئيس الوزارء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والوفد المرافق له في مقر الضيافة الرسمي بالبيت الأبيض، المبعوثين الخاصين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مكتب نتنياهو أن "الجانبين ناقشا القضايا الإقليمية خلال اللقاء. وأطلع المبعوثان ويتكوف وكوشنر الحاضرين على مستجدات الجولة الأولى من المحادثات التي عقداها مع إيران يوم الجمعة الماضي".

وتأتي زيارة نتنياهو إلى واشنطن في ظل توتر بشأن الخطوات الإسرائيلية الأخيرة في الضفة الغربية، وبالتزامن مع مفاوضات أمريكية- إيرانية حول الملف النووي.

ومن المتوقع أن تتركز محادثاته مع الرئيس الأمريكي على القضايا الأمنية والإقليمية، وفي مقدمتها إيران والتطورات في الأراضي الفلسطينية.