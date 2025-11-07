كشف ملابسات مشاجرة شخصين بسلاح أبيض وصادق كهربائي في الشرقية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشفت الأجهزة الأمنية بالشرقية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن حدوث مشاجرة بين شخصين أحدهما يحمل سلاحا أبيضا والآخر يحمل صاعقا كهربائيا.

وبالفحص تبين عدم وجود بلاغات بهذا الشأن وأنه بتاريخ 3 نوفمبر حدثت مشاجرة بين طرف أول عامل، مصاب بجرح قطعي باليد وطرف ثاني عامل، شقيق طليقة الأول، بسبب خلافات عائلية فيما بينهما تعدى خلالها الثاني على الأول بسلاح أبيض محدثا إصابته المذكورة سابقا.

أمكن تحديد وضبط طرفى المشاجرة، وبحوزتهما الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة "سلاح أبيض وصاعق كهربائي"، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة لذات الخلافات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.