عناصر من حماس يدخلون مناطق تحت سيطرة جيش الاحتلال في غزة للبحث عن جثث أسرى

دخل عناصر من حركة حماس، اليوم الاثنين، مناطق تحت سيطرة جيش الاحتلال في قطاع غزة، للبحث عن جثث أسرى إسرائيليين.

وقال مصدر مطلع لقناة "سكاي نيوز عربية"، إن عناصر حماس دخلوا حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، داخل منطقة "الخط الأصفر" التي يسيطر عليها جيش الاحتلال، للبحث عن رفات إسرائيليين هناك.

وأمس الأحد، تسلمت إسرائيل جثث 3 أسرى من المحتجزين في غزة، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس الذي دخل حيز التنفيذ في القطاع في 10 أكتوبر الماضي.

وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في بيان إن "إسرائيل تلقت، عبر الصليب الأحمر، نعوش 3 أسرى متوفين تم تسليمها للجيش وقوات الشاباك داخل قطاع غزة".

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، يفترض أن تسلم الحركة جثث 28 أسيرا، أعادت منها حتى الآن 20 جثة كانت محتجزة لديها، مؤكدة أن من الصعب تحديد مكان الرفات واستخراجه وسط الدمار الهائل في قطاع غزة.

وأكد المتحدث باسم الحركة حازم قاسم في بيان، أن عملية التسليم التي جرت الأحد "تأتي في سياق التزام حركة حماس الثابت بإكمال مسار التبادل، وبذل كل الجهد لتسليم كل الجثامين بأسرع وقت".



