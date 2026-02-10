شهيد برصاص الاحتلال شمال خان يونس

استشهد فلسطيني اليوم الثلاثاء، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد المواطن يوسف ناصر الريفي برصاص جيش الاحتلال في شارع 5 شمال مدينة خان يونس.

وكان ثلاثة مواطنين بينهم مواطنة، استشهدوا صباح اليوم في قصف ونيران الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد مواطنين جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال دراجة كهربائية قرب قرية المصدر وسط القطاع.

وأضافت المصادر، أن مواطنة استُشهدت أيضا بإطلاق نار من طائرة «كواد كابتر» التابعة لجيش الاحتلال في القرية ذاتها.

ونشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الثلاثاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية: 5 شهداء، و5 إصابات.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر، إلى 586 شهيدًا، و1558 إصابة، و717 شهيدًا انتشت جثامينهم.

وأشارت إلى ارتفاع الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، إلى 72 ألفًا و37 شهيدًا، و171 ألفًا و666 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.