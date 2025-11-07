إصابة فلسطينيين بالرصاص والاختناق إثر قمع قوات الاحتلال لفعالية جماهيرية

أُصيب فلسطينيون بالرصاص الحي والاختناق، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، فعالية جماهيرية نظمت فوق أراضي منطقة الدوير الواقعة بين بلدتي بيت ليد شرق طولكرم، وكفر قدوم شرق قلقيلية.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه المشاركين عقب أدائهم صلاة الجمعة فوق الأراضي المهددة بالاستيلاء، كما لاحقت المزارعين واعتدت على عدد من الشبان بالضرب، وتم تقديم العلاج الميداني للمصابين من قبل إسعاف جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 15 فلسطينيا خلال مواجهات في بلدة بيت ليد قرب طولكرم، بينها إصابة بالرصاص الحي، وإصابتان اعتداء بالضرب، و12 بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

وجاءت هذه الفعالية بدعوة من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وبالتعاون مع بلديتي كفر قدوم وبيت ليد، وحركة "فتح"، وفصائل العمل الوطني، ولجان المقاومة الشعبية، رفضا لمحاولات المستعمرين إقامة بؤرة استعمارية جديدة على أراضي بين كفر قدوم وبيت ليد.

وشارك في الفعالية رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، وعدد من ممثلي المؤسسات الرسمية والأهلية، وأهالي البلدتين والمتضامنين.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر محلية لـ"وفا" بإصابة فلسطينيين، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عند حاجز عطارة العسكري شمال رام الله.

وقالت المصادر إن الاحتلال أطلق الرصاص الحي تجاه مركبة، ما أدى إلى إصابة فلسطينيين بالرصاص الحي أحدهما في الظهر، والآخر في اليد، ونقلا على إثرها إلى المستشفى.