رويترز: سماع دوي انفجارات في مدن بالإمارات بينها رأس الخيمة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت وكالة «رويترز» للأنباء، بسماع دوي انفجارات في مدن بدولة الإمارات العربية المتحدة، من بينها إمارة رأس الخيمة.

وفي سياق متصل، نقلت الوكالة عن مصدرين مطلعين على الحملة العسكرية الإسرائيلية، أن حرب إسرائيل على إيران ستدخل مرحلتها الثانية.

وأوضح المصدران أن هذه المرحلة من الحملة ستشهد قيام الطائرات المقاتلة الإسرائيلية بمهاجمة مواقع الصواريخ الباليستية الإيرانية المدفونة في أعماق الأرض.

قال مصدران مطلعان على الحملة العسكرية الإسرائيلية إن حرب إسرائيل على إيران ستدخل مرحلتها ​الثانية التي ستشهد مهاجمة طائراتها المقاتلة بمهاجمة مواقع الصواريخ الباليستية المدفونة في أعماق الأرضhttps://t.co/50YMxkj5my — Reuters | رويترز العربية (@araReuters) March 5, 2026

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الإماراتية، إنها الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل حاليا مع تهديدات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران.

وأوضحت الوزارة، أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية، والمقاتلات للطائرات المسيرة والجوالة، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".