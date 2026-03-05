السفير العراقي لدى مصر يبحث مع رئيس قطاع فلسطين بالجامعة العربية التطورات الإقليمية

استقبل سفير العراق لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، الدكتور قحطان طه خلف، اليوم الخميس، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في جامعة الدول العربية السفير فائد مصطفى، وذلك في مكتبه بمبنى السفارة في القاهرة.

وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة في ظل التطورات المتسارعة والتوترات الإقليمية الراهنة، ولا سيما تداعيات الحرب الجارية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن سبل تعزيز التنسيق والتشاور العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة، مؤكدين أهمية تفعيل العمل العربي الجماعي بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتناول اللقاء أيضا تطورات القضية الفلسطينية، حيث جرى التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود العربية والدولية لوقف التصعيد، وحماية الشعب الفلسطيني، ودعم حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.