بن غفير يشكر نتنياهو لدعمه قانون إعدام أسرى فلسطينيين: حان وقت تحقيق العدالة

وجه وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الشكر لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لموافقته على قانون يتيح إعدام أسرى فلسطينيين.

وقال بن غفير في تغريدة عبر حسابه على منصة إكس، اليوم الاثنين: «أشكر رئيس الوزراء على دعمه لقانون عقوبة الإعدام بحق الإرهابيين».

وأضاف: «يجب ألا يكون للمحكمة أي سلطة تقديرية.. فليعلم كل إرهابي يُقدم على القتل أنه سيُحكم عليه بالإعدام فقط. حان وقت تحقيق العدالة».

وفي وقت سابق من اليوم، أقرت لجنة الأمن القومي بالكنيست، مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين وأحالته إلى الهيئة العامة.

وكانت لجنة برلمانية تابعة للكنيست، صادقت يوم الأحد التاسع والعشرين من سبتمبر الماضي، على مشروع قانون «إعدام أسرى فلسطينيين»، تمهيدا للتصويت عليه بالقراءة الأولى، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

ويعتبر القانون جزءا من الاتفاقات التي جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة رئيس حزب «الليكود» بنيامين نتنياهو، ورئيس «قوة يهودية» ايتمار بن غفير، أواخر عام 2022.

وينص مشروع القانون على «إيقاع عقوبة الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل».