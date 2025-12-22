عماد الدين أديب: ترامب ونتنياهو لا يطيقان بعضهما

قال الكاتب الصحفي والإعلامي عماد الدين أديب، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لا يطيقان بعضهما البعض.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، أنه سمع كلامًا عن هذه العلاقة المتوترة خلال وجوده في إسرائيل، نافيًّا الصورة التي تبدو عن نتنياهو وترامب بأنها صديقان.

وأشار إلى أن سارة نتنياهو زوجة بنيامين نتنياهو حاولت قبل نحو 7 أشهر إصلاح هذه العلاقة، وتواصلت مع ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي ليحدث تقارب شخصي بينهما.

ولفت إلى أنه خلال زيارة نتنياهو المرتقبة إلى الولايات المتحدة بنهاية هذا الشهر، سيلتقي ترامب في ميامي، لكنه عقب: «نتنياهو مسافر ليس لمقابلة ترامب لكن لأنه متخانق مع ابنه.. لدرجة أن ابن نتنياهو ضربه وسافر وساب البلد وحصلت مشكلة كبرى».

ونوه بأن سارة نتنياهو تحاول إصلاح العلاقة بين نتنياهو وابنه، لكنه أفاد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يمكنه زيارة الولايات المتحدة دون يلتقي مع ترامب وإلا سيتم تفسير الأمر على أنه تجاهل.

وأوضح أن نتنياهو بحاجة للتشاور مع ترامب في بعض النقاط لأنه يتعرض لضغوط من الوزيرين المتطرفين سموتيريتش وإيتمار بن غفير لاستئناف الحرب وتوجيه ضربات لحماس.



