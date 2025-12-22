أعربت المهندسة هدى منصور، ممثل شركة «أنجلو جولد أشانتي» الأمريكية ونائب رئيس مجلس إدارة شركة السكري للذهب، عن فخرها بقيادة هذه المنظومة التي تعتمد بنسبة 97% من العمالة المصرية، موضحة أن دور الخبرات الأجنبية، لا يتجاوز 3%، ويتركز على نقل المعرفة وتدريب القيادات المصرية الشابة من الجنسين.

وأضافت خلال لقاء ببرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية «صدى البلد» من داخل منجم السكري، مساء الأحد، أن شركة «أنجلو جولد أشانتي»، تصنف كرابع أكبر شركة تعدين للذهب في العالم.

وأوضحت أن الشركة بدأت في جنوب إفريقيا، لكنها أصبحت الآن شركة أمريكية متداولة في البورصة الأمريكية وتخضع لأعلى معايير الحوكمة والشفافية العالمية.



وأشارت إلى أن الشركة قررت الاستحواذ على حصة شركة «سنتامين» الأسترالية البالغة 50% من مناجم السكري، في صفقة بلغت قيمتها 2.5 مليار دولار في نوفمبر 2024.

ولفتت إلى امتلاك الحكومة المصرية 50% من مناجم السكري، مقابل 50% للمستثمر الأجنبي، مؤكدة أنه «لا مساس بحقوق الشعب المصري أبدًا، ولا جرام تم أخذه» بعد صفقة الاستحواذ.