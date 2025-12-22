سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قررت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، إخلاء سبيل لاعب الأهلي والزمالك السابق إبراهيم سعيد، على خلفية اتهامه بسب وقذف طليقته داليا بدر.

وكانت طليقة إبراهيم سعيد، تقدمت ببلاغ للنيابة العامة تتهمه فيه بسبها وقذفها، بينما وجه لها اللاعب السابق تهمة تزوير مستندات رسمية أثناء فترة حبسه.

يُذكر أن النيابة العامة، سبق وأخلت سبيل إبراهيم سعيد بعد إلقاء القبض عليه وطليقته داخل أحد الفنادق بمنطقة التجمع على خلفية مشاجرة نشبت بينهما بعد سداده نفقة المصروفات الدراسية لابنتيه.

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد أصدرت حكمًا بحبس لاعب منتخب مصر السابق إبراهيم سعيد لمدة شهر، في دعوى نفقة مقامة من طليقته، فيما تقدم دفاعه باستئناف على الحكم الصادر ضده.