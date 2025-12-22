محمد الحلو: استغلال العلامة التجارية لنادي الاتحاد والفرع الجديد في مقدمة الأولويات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد محمد الحلو المرشح لعضوية مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري ضمن قائمة محمد أحمد سلامة، أن جماهيرية نادي الاتحاد ثروة كبيرة يجب استغلالها بالشكل الأفضل خلال المرحلة المقبلة.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري الجمعة المقبل، لانتخاب لانتخاب مجلس جديد يقود النادي لمدة 4 سنوات، بينما حسم محمد أحمد سلامة منصب رئيس النادي بالتزكية.

وأوضح محمد الحلو أن استغلال العلامة التجارية لنادي الاتحاد السكندري يأتي في مقدمة أولويات مجلس الإدارة الجديد، وذلك من مطلق الاهتمام بملف الاستثمار والذي سيكون كلمة السر لتطوير نادي الاتحاد السكندري خلال المرحلة المقبلة، في ظل الجماهيرية الكبيرة لنادي الاتحاد.

وأضاف الحلو: "فرع النادي الجديد بسموحة يأتي أيضا ضمن أولويات النادي والتي سيعمل المجلس على الانتهاء منها لفتح روافد جديدة للمداخيل لنادي الاتحاد، لاسيما أن الفرع الجديد هو حلم أعضاء وجماهير نادي الاتحاد السكندري".

واختار محمد الحلو شعار حملته الانتخابية "الاتحاد بيتنا.. وتطويره مهمتنا"، تعبيرًا عن برنامجه الانتخابي الذي يرتكز على مبدأ الانتماء والعمل الجاد لتطوير كافة قطاعات النادي.