ماكرون: فرنسا ستبدأ في بناء حاملة طائرات جديدة تعمل بالطاقة النووية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، أن فرنسا ستبدأ في بناء حاملة طائرات جديدة تعمل بالطاقة النووية.

ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن ماكرون قوله، خلال فعالية بمناسبة عيد الميلاد في قاعدة عسكرية فرنسية بدولة الإمارات العربية المتحدة: "في أوقات العدوان، يجب أن نكون أقوياء كي نُهاب. لقد قررت تزويد فرنسا بحاملة طائرات جديدة".

وبإزاحة تبلغ نحو 80 ألف طن، ستكون الحاملة الجديدة أثقل بنحو الضعف مقارنة بسابقتها "شارل ديجول".

ويبلغ طول الحاملة 310 أمتار وعرضها 85 مترا، وقد صممت لاستيعاب 30 طائرة مقاتلة ونحو 2000 فرد من الطاقم.

وتقدر تكلفة البناء بما يصل إلى 10 مليارات يورو (نحو 7ر11 مليار دولار). ومن المتوقع أن تدخل الحاملة الخدمة اعتبارا من عام 2038، وفق ما أعلنته وزيرة الدفاع كاترين فوتراين على منصة "إكس".

وتعد فرنسا الدولة الوحيدة، إلى جانب الولايات المتحدة، التي تمتلك حاملة طائرات تعمل بالطاقة النووية، إذ تم إدخال حاملة "شارل ديجول" إلى الخدمة عام 2001.