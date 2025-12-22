«سكك حديد مصر» تنفي إنقاذ طفل لقطار ركاب بالحامول

نفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ما تم تداوله على بعض المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن قيام طفل بإنقاذ قطار ركاب بمنطقة الحامول بمحافظة المنوفية، يوم الأربعاء الماضي، مؤكدة أن هذه الأخبار غير دقيقة ولا تستند إلى وقائع صحيحة.

وقالت الهيئة، في بيان لها اليوم، إنه أثناء قيام القطار رقم 544 / 3072 ركاب (طنطا – منوف – القاهرة) بالتحرك من محطة الحامول، سقط البوجي الخلفي من العربة رقم 16346 / 3، حيث تم على الفور رفع البوجي الساقط واستكمال مسير القطار بصورة طبيعية دون حدوث أي تداعيات أخرى.

وأضافت الهيئة أن سائق القطار هو من اكتشف الخلل وتعامل مع الموقف وفقًا لإجراءات السلامة المتبعة، بما يضمن أمن وسلامة حركة التشغيل.

وناشدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر المواطنين ووسائل الإعلام ضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الأخبار المضللة أو غير الدقيقة التي من شأنها تضليل الرأي العام.

كما أكدت الهيئة احتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال من يقوم بترويج الشائعات أو نشر الأخبار المغلوطة، حفاظًا على أمن وسلامة هذا المرفق الحيوي.