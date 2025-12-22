خالد الغندور: توروب رفض التعاقد مع محمد عبد المنعم

كشف الإعلامي خالد الغندور عن حسم الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقفه من التعاقد مع محمد عبد المنعم، مدافع نيس الفرنسي ولاعب الأهلي السابق، خلال الفترة المقبلة.

وقال الغندور، في برنامج «ستاد المحور»، إن توروب أبدى عدم رغبته في ضم محمد عبد المنعم في الوقت الحالي، وأبلغ مسؤولي القلعة الحمراء بقراره بشكل واضح.

وأوضح أن المدير الفني يرى أن اللاعب يمر حاليًا بمرحلة تعافٍ من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا، ومن المتوقع أن يعود للمشاركة مع فريقه بشكل طبيعي بعد انتهاء برنامجه العلاجي والتأهيلي.

وأشار الغندور إلى أن توروب يعتقد أن التعاقد مع لاعب عائد من إصابة يتطلب وقتًا طويلًا لاستعادة الجاهزية الفنية والبدنية، وهو ما لا يتناسب مع احتياجات الأهلي الحالية، التي تتطلب عناصر جاهزة قادرة على تقديم الإضافة بشكل فوري للفريق.