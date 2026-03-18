ضربة إيرانية قرب قاعدة جوية في الإمارات

أكد رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، أن مقذوفا إيرانيا سقط بالقرب من مقر القوات الأسترالية في قاعدة المنهاد الجوية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ما أدى إلى تضرر مبنى سكني ومنشأة طبية.

ووفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية، أوضح ألبانيزي أن الهجوم وقع اليوم الأربعاء، مؤكدا عدم إصابة أي من الأفراد الأستراليين.

ولم يتمكن رئيس الوزراء الأسترالي من تأكيد ما إذا كانت إيران قد استهدفت القاعدة بشكل مباشر، مشددا في الوقت ذاته على أن أستراليا ليست في حالة حرب.

وقال: "النظام الإيراني ينفذ هجمات عشوائية في مختلف أنحاء المنطقة، ونحن نعلم أن هذا هو الواقع".

وكانت الحكومة الأسترالية قد أعلنت الأسبوع الماضي إرسال طائرة مراقبة متخصصة ومخزون من صواريخ جو - جو إلى الإمارات لحماية الأستراليين في الدولة الخليجية، التي تعرضت لهجمات من طهران ردا على القصف الأمريكي والإسرائيلي لإيران.

وتحتفظ أستراليا بوجود عسكري محدود في قاعدة المنهاد منذ انتهاء عملياتها في أفغانستان، حيث أشارت وزارة الدفاع العام الماضي إلى وجود نحو 50 عنصرا أساسيا من قوات الدفاع الأسترالية، وما بين 70 إلى 80 أستراليا في القاعدة في أي وقت.

وكانت القاعدة نفسها قد تعرضت لهجوم بطائرة بدون طيار (درونز) في وقت سابق من النزاع.

وأشار ألبانيزي إلى أن المقذوف أصاب طريقا يؤدي إلى القاعدة، ما تسبب في اندلاع حريق ألحق أضرارا بالمبنى السكني والمنشأة الطبية.

وأكد ألبانيزي هذه الضربة في وقت امتنع فيه عن انتقاد دونالد ترامب، بعد تصريحات الرئيس الأمريكي التي قال فيها إن الولايات المتحدة لم تكن بحاجة إلى دعم الحلفاء، بما في ذلك أستراليا، في الحرب ضد إيران.