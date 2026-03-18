أنباء عن محاولة إسرائيلية لاغتيال وزير الاستخبارات الإيراني في طهران

أفادت معلومات وردت إلى قناة «إيران إنترناشيونال»، بأن الهدف من الهجمات التي طالت طهران مساء الثلاثاء، كان وزير الاستخبارات الإيراني، إسماعيل خطيب.

وبحسب هذه المعلومات، التي أوردتها القناة صباح الأربعاء، لا يزال مصير خطيب غير معروف حتى الآن.

فيما قال مسئول إسرائيلي الأربعاء: «استهدفنا وزير الاستخبارات الإيراني ونتابع النتائج»، وفق ما نقلت القناة 12 الإسرائيلية.

ويعتبر الخطيب من المتشددين في نظام الحكم بإيران، وقد عين وزير للاستخبارات خلفاً لمحمود علوي في 2021.

كما يعد من المقربين للمرشد الإيراني السابق علي خامنئي.

وأكدت طهران اغتيال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، وقائد قوات «الباسيج» غلام رضا سليماني، إثر ضربات إسرائيلية، في واحدة من أكثر الضربات حساسية منذ بدء الحرب، ومقتل المرشد علي خامنئي في الضربات الأولى.

ونعت طهران رسمياً ليل الثلاثاء لاريجاني، وتوعّدها المرشد الجديد مجتبى خامنئي بأنه «لن يفلت من العقاب».

ويعد غياب لاريجاني محطة مفصلية لكونه وجهاً أساسياً في نظام الحكم منذ عقود، وتنامى دوره خلال الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقبل تأكيد مقتل لاريجاني وسليماني، التزمت طهران الصمت رسمياً حيال مصير الرجلين في الساعات الأولى، واكتفت وسائل إعلامها بنشر رسالة بخط يد لاريجاني، ورسالة من قائد «الباسيج»، من دون الإشارة إلى مقتلهما.

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في رسالة تعزية إن مقتل علي لاريجاني ترك «أسى عميقاً»، واصفاً إياه بأنه من الشخصيات البارزة التي خدمت «الجمهورية الإسلامية» في مواقع مختلفة، من بينها البرلمان ومجلس الأمن القومي.

وأضاف أن لاريجاني لعب دوراً مهماً خلال مسيرته السياسية والأمنية، مؤكداً أن غيابه «سيكون من الصعب تعويضه».

كما اعتبر أن مقتله جاء نتيجة «الهجمات التي استهدفت إيران»، مشيراً إلى أن نهج «الاستمرار والصمود» سيبقى قائماً رغم خسارته.