تشييع جثامين 7 ضحايا حادث الطريق الإقليمي بقرية معصرة صاوي بالفيوم

خيّم الحزن على قرية معصرة صاوي التابعة لمركز طامية بمحافظة الفيوم، أثناء تشييع جثامين سبعة من أبنائها إلى مثواهم الأخير، عقب مصرعهم في حادث مأساوي إثر انقلاب سيارة سوزوكي واندلاع النيران بها أعلى الطريق الإقليمي بمدينة السادس من أكتوبر، أثناء توجههم إلى أعمالهم بحثًا عن لقمة العيش.

وشهدت القرية حالة من الحداد العام، حيث اكتست الشوارع بالسواد، وشارك المئات من الأهالي وأسر الضحايا في تشييع الجثامين في مشهد مهيب سادته مشاعر الحزن والأسى، وسط دعوات بالرحمة والمغفرة للضحايا، وبالصبر والسلوان لذويهم.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة قد تلقت بلاغًا بوقوع حادث مروري أعلى الطريق الإقليمي في اتجاه الواحات، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ. وبالفحص، تبيّن انقلاب السيارة واشتغال النيران بها، ما أسفر عن وفاة سبعة أشخاص في الحال.

وجرى نقل الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، كما تحفّظت الأجهزة الأمنية على كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الواقعة لتفريغها، وتم تحرير محضر بالحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق متصل، طالب أهالي القرية بضرورة تشديد الرقابة على الطرق السريعة، واتخاذ مزيد من الإجراءات للحد من الحوادث المتكررة، حفاظًا على أرواح المواطنين، خاصة العمال الذين يخرجون يوميًا بحثًا عن الرزق.