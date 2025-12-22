التصريح بدفن جثة فتاة انتحرت بتناول قرص الغلة السام بالعدوة

صرّحت النيابة العامة بمركز العدوة، بإشراف المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، بدفن جثة الفتاة «ي. أ»، البالغة من العمر 18 عامًا، بعد وفاتها داخل المستشفى قبل إسعافها، عقب تناولها قرص حفظ الغلة السام.

واطلعت النيابة على تقرير مفتش صحة المركز، الدكتور خلف رياض، والذي أفاد بأن الوفاة جاءت نتيجة تناول قرص حفظ الغلال، ولا توجد إصابات ظاهرية أو شبهة جنائية في الواقعة.

وكان اللواء حاتم حسن، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقّى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوصول فتاة إلى مستشفى العدوة المركزي في حالة حرجة إثر تناولها مادة سامة، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بحالتها قبل تقديم الإسعافات اللازمة.

وعلى الفور، انتقلت قوة من مركز شرطة العدوة إلى محل الواقعة، وتم تحرير محضر بالحادث، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، حيث أمرت بتوقيع الكشف الطبي اللازم لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث للوقوف على ملابسات الواقعة ودوافعها.

وكشفت التحريات الأولية أن الفتاة كانت تمر بضائقة مالية يُرجّح أنها دفعتها إلى إنهاء حياتها، فيما جرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وتجدد الجهات المعنية تحذيراتها من خطورة تداول واستخدام أقراص الغلال السامة، لما تمثله من تهديد مباشر لحياة المواطنين، مؤكدة ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي حالات مشابهة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال تداول تلك المواد.