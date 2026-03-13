السعودية: تدمير 24 مسيرة باتجاه المنطقة الشرقية وحقل شيبة النفطي

تمكنت الدفاعات السعودية يوم الخميس من اعتراض وتدمير 24 مسيرة معادية حاول بعضها استهداف الربع الخالي باتجاه حقل شيبة، والبعض في المنطقة الشرقية، بجانب صاروخين باليستيين أحدهما أطلق باتجاه المنطقة الشرقية، والآخر باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية في الخرج، وذلك في أحدث حصيلة من الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت البلاد اليوم.

وقال المتحدث الرسمي إن وزارة الدفاع السعودية أحبطت 7 مسيّرات في المنطقة الشرقية، بجانب مسيرة أخرى في الربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة.

ويعد حقل الشيبة، أحد حقول النفط الكبيرة وسط صحراء الربع الخالي في السعودية، إذ يقع على بعد 800 كم جنوب الظهران، شرق السعودية.

وأكدت السعودية احتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات التي تكفل حماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها وردع العدوان، كما أشادت بقدرات الدفاعات الجوية السعودية في اعتراض وتدمير صواريخ ومسيرات معادية حاولت استهداف مواقع ومنشآت داخل البلاد.