دعا الإعلامي محمد علي خير، إلى ضرورة «ضبط العمل الإعلامي»، وذلك على خلفية ما وصفه بـ «التطاول» الذي تعرض له الفنان محمد صبحي من بعض الإعلاميين المصريين على إحدى القنوات العربية، بسبب إبدائه رأيه في فيلم «الست» للفنانة منى زكي، والتي جسدت شخصية كوكب الشرق أم كلثوم.

وتساءل خلال تقديم برنامج «المصري أفندي» المذاع عبر فضائية «الشمس 2»: «هل عمرنا شاهدنا في الدنيا قناة تأتي من دولة وتبث داخل دولة أخرى وتتحدث عن شئونها؟».

وشدد أن القنوات التي تعمل من أرض غير أرضها تظل في موضع «الضيف»، قائلا: «أنا لست ضد (MBC مصر) تقدم أعمالا جيدة، وتربطني علاقة طيبة برئيسها في مصر، ويوجد زملاء أعزاء يعملون بها؛ لكن أنتم في الآخر ضيوف على أرض مصر، ضيوف على مدينة الإنتاج الإعلامي، والضيف ليس كصاحب البيت».

وأكد أن العلاقات المصرية السعودية «شديدة الحساسية»، لافتا إلى اجتماع مرتقب لـ «مجلس أعلى رئاسي» بين الدولتين، سيجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وحذر من أن «مثل هذه الأمور التي تحدث تسيء وتتسبب في مشاكل» غير مرغوب فيها، في وقت يسوده التنسيق على أعلى المستويات بين البلدين الشقيقين.

وشدد على عمق العلاقة الروابط التي تجمع الشعب المصري بالأشقاء في المملكة العربية السعودية، قائلا: «نحن نعشق المملكة العربية السعودية، ونعشق ترابها ونعشق أرض الحرمين الشريفين»، مستشهدا بحجم المعتمرين المصريين وأعداد الجالية المصرية العاملة في المملكة كدليل على العلاقات التاريخية الممتدة، معقبا: «لا ينبغي التلاسن بهذا الشكل».

وطالب بضرورة «الضبط» من كلا الجانبين، قائلا: «إذا كان الفنان الكبير محمد صبحي قد كتب تدوينة فُهم منها بشكل أو بآخر، أنه أساء إلى المملكة، فعلى الفنان الكبير أن يعتذر.. ليس عيبا، لو أنا أخطأت أعتذر عن خطأي، لكن لا ينبغي التطاول أيضا».

واختتم مجددًا تأكيده أن «الضيف ليس كصاحب البيت»، مشددا أن «MBC مصر هي ضيف على مدينة الإنتاج الإعلامي، أتمنى لها أن تتقدم، وأرى أنها قناة جيدة، أضافت إلى المشهد الإعلامي؛ لكن أيضًا، لازم الأمور تُحسب وتُوزن، ولا تترك الأمور بهذا الشكل حتى لا تحدث أزمات».