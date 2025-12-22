كشف الفنان أحمد العوضي، عن نيته الزواج مرة أخرى ودخوله في علاقة جديدة، قائلا: «أنا لم أقل إنني سنجل، وعمري ما قلت إني سنجل».

وأشار خلال لقاء مع الفنانة إسعاد يونس، ببرنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر «DMC» إلى إعلانه ذلك بـ «لايف» شهير له في عيد ميلاده الماضي أثار جدلا واسعا، بعد أن أعلن فيه نيته الزواج مرة أخرى، معلقا: «قلت في اللايف إني هتجوز، فالناس زعلت، وحصل دوشة كبيرة وناس كثير اتضايقت».

وتساءل: «أنا لما أقول إني هتجوز وعايز ولد، أبقى كده غلطت في حد؟! دي سنة ربنا»، متابعا: «أكيد أنا مش هفضل طول عمري أحمد العوضي قوي البنيان والعنفوان، أكيد سأكبر وأحتاج إلى ولد صغير يكون عكّازي».

وعبر عن فخره بالتربية التي تلقاها على يد والده الذي علمه مبادئ «الصدق والرجولة والأصول»، مشيرا إلى أن هذه المبادئ لا تسقط أو تتقادم بمرور الزمن.

وتابع: «أنا فخور بتربية أبي لي، لم يعلمني شيئا اتبعته وندمت عليه.. وأفخر بأنني سرت على كل ما تعلمته منه».

وأشار إلى تعلمه من والده مبدأ الشجاعة في الحق واحترام الآخرين، قائلا: «أنا أحترم الكبير والصغير، الاحترام هو الفيصل دائمًا بينك وبين أي شخص، فطالما أنت محترم، تظل هيبتك محفوظة».