أحمد العوضي: مدمنون كثير تعافوا وذهبوا للعلاج من الإدمان بعد مسلسلي «حق عرب»

نفى الفنان أحمد العوضي، أن يكون ميله لتقديم «تيمة المظلومية» في أعماله الدرامية نابعا من تعرضه لها، قائلا: «مش معنى إني بقدمها إني عشتها، لكن أنا بحب أتفرج عليها، وأنا صغير كنت مهووسا بالأفلام والمسلسلات، بحب الدراما، وبحب دائمًا أتفرج على مسلسلات ثقيلة فيها الحق والمظلومية، وحتى في الأفلام، هذه نوعية ذوقي».

وأشار خلال لقاء مع الفنانة إسعاد يونس، ببرنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر «DMC» إلى حرصه على ممارسة الرياضة منذ الصغر، معلقا: «نصيحتي الأولى دائما ألعب رياضة، ولا تنجرف نحو الطريق الخطأ، حتى في أعمالي، مسلسل حق عرب، بدأت بشخصية عرب السويركي بطلا، وجعلته يدمن، وأظهرت للناس كيف هدته المخدرات ونزل من بطل إلى شخص لا يساوي شيئا».

ولفت إلى تكريمه عن مسلسل «حق عرب» من المركز القومي لعلاج الإدمان، قائلا: «فيه مدمنون كثير تعافوا أو ذهبوا للعلاج بسبب عرب السويركي».

وتطرق إلى مسلسله المقبل في رمضان «علي كلاي»، مؤكدا أن الشخصية لا تمت بصلة للبطل العالمي محمد علي كلاي.

وأوضح أن الشخصية لملاكم يعمل في مجال التجارة أُطلق عليه اللقب لتأثره بالبطل محمد علي كلاي، قائلا: «أنا مبحبش أطلع البطل في مسلسل إنه بلطجي، فالقوة لا علاقة لها بالبلطجة، وحتى إن استخدم قوته يستخدمها في إنصاف المظلوم، لكن لا يستخدمها في الاعتداء على أحد».