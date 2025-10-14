الداخلية تضبط 123 قطعة سلاح ناري وتنفذ 64 ألف حكم خلال يوم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط 123 قطعة سلاح ناري بحوزة 118 متهما، خلال حملاتها الأمنية على مستوى الجمهورية في الـ24 ساعة الماضية.

وشملت المضبوطات: "12 بندقية آلية، 39 بندقية خرطوش، 6 طبنجات، 66 فرد خرطوش، 211 طلقة مختلفة الأعيرة، 10 خزائن متنوعة، 261 قطعة سلاح أبيض".

وتمكنت الحملات من ضبط 326 قضية مخدرات، بإجمالي مضبوطات بلغت 489 كيلو مخدرات متنوعة وألفين قرص مخدر، و11 متهما هاربا، و19 متهما بالبلطجة، 257 دراجة نارية مخالفة، و21 ألف مخالفة مرورية.

ونجحت الحملات في تنفيذ 63 ألفا و927 حكما قضائيا متنوعا، وفحص 62 سائق سيارة على الطرق السريعة؛ للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 12 منهم.

جاء ذلك خلال حملات موسعة نفذتها أجهزة الأمن بوزارة الداخلية لمواجهة البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.