شبكة أطباء السودان: خروج 3 مستشفيات رئيسية بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان عن الخدمة

أعلنت شبكة أطباء السودان عن خروج ثلاث مستشفيات رئيسية بمدينة الدلنج جنوب كردفان عن الخدمة، ومقتل 4 كوادر طبية جراء القصف المتعمد للدعم السريع والحركة الشعبية.

وقالت في بيان لها، اليوم الأحد، إن «الأوضاع الصحية بمدينة الدلنج جنوب كردفان تشهد تدهوراً حاداً عقب استهداف الدعم السريع والحركة الشعبية جناح (الحلو) عددا من المرافق الصحية، ما أدى إلى خروج عدد من المستشفيات والمراكز العلاجية عن الخدمة، وتوقف أقسام حيوية».

ونوهت أن «الأمر فاقم من معاناة المواطنين، وقلص القدرة على تقديم الخدمات الصحية الأساسية، في وقت تعمل فيه بعض المرافق بإمكانات محدودة لتغطية الاحتياجات الطارئة جراء استمرار القصف المدفعي الممنهج».

وتسببت المعارك والمواجهات العنيفة المستمرة منذ أشهر في إقليم كردفان بين الجيش وقوات الدعم السريع في موجات نزوح متواصلة لعشرات الآلاف من المدنيين من ولايات الإقليم الثلاث (شمال، جنوب وغرب) كردفان.

في المقابل هددت قوات الدعم السريع، بقرب بدء عملياتها العسكرية للتقدم نحو مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان، خصوصاً بعدما تمكنت قواتها، أمس السبت، من السيطرة على جبال أبو سنون 35 كيلومتراً فقط غرب المدينة.