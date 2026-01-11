رئيس وزراء السودان يعلن عودة الحكومة إلى الخرطوم

أعلن رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، أن «حكومة الأمل» عادت إلى ممارسة عملها من داخل العاصمة الخرطوم، مؤكدا التزامها بالعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، قال إدريس، في تصريحات من العاصة الخرطوم، إن «الحكومة تبشّر المواطنين بتحقيق انتصارات في المعارك الجارية»، مشددا على أن المرحلة المقبلة ستشهد جهودًا لإعادة تشغيل الجامعات والمدارس ومرافق الخدمات الأساسية، بما يسهم في استعادة مظاهر الحياة الطبيعية.

وأضاف أن العام الجاري سيكون «عام السلام للفرسان والشجعان والمنتصرين»، مؤكدًا ثقته في تجاوز المرحلة الحالية وتحقيق الاستقرار، رغم التحديات التي تواجه البلاد.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الوزراء السوداني جلسة رسمية من داخل الخرطوم يومي الاثنين أو الثلاثاء المقبلين، في إطار إعادة تفعيل مؤسسات الدولة من العاصمة، ومتابعة الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية الراهنة.

وتأتي هذه التطورات في ظل مساعٍ حكومية لتعزيز حضور مؤسسات الدولة، وتأكيد استمرارية العمل التنفيذي رغم التحديات الأمنية والإنسانية التي تمر بها البلاد، إلى جانب توجيه رسائل داخلية وخارجية بشأن استعادة انتظام العمل الحكومي.

ويرى مراقبون أن عودة رئيس الوزراء وعقد جلسات مجلس الوزراء من الخرطوم تمثل مؤشرًا سياسيًا مهمًا على مرحلة جديدة في إدارة الشأن السوداني، وقد تنعكس على مسار الأوضاع الداخلية وجهود الاستقرار خلال الفترة المقبلة.