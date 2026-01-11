سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حرص صلاح الدين مصدق، اللاعب المنتقل حديثًا إلى صفوف الوداد البيضاوي المغربي على توجيه رسالة لجماهير الزمالك، الذي غادره بعد فسخ التعاقد من طرفه.

وكتب صلاح الدين مصدق عبر حسابه على موقع انستجرام: "تشرفت بتواجدي خلال الفترة الماضية في صفوف نادي الزمالك أحد أكبر القلاع الرياضية في القارة الأفريقية".

وأضاف المدافع المغربي: "تشرفت بارتداء قميص الأبيض، وسأظل فخورًا باللعب للنادي بالرغم من قصر فترة تواجدي مع الفريق".

وتابع: "ليعلم الجميع أنني تحملت الكثير كي أتواجد مع الفريق لفترة أطول، وكانت خطوة الرحيل صعبة ولكنها لظروف خارجة عن إرادتي".

وأكمل: "أحمل مزيجًا من الحزن والامتنان بنهاية تجربتي مع نادي الزمالك، وأتمنى التوفيق للقلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، وأن تتحسن أوضاع النادي ويعود لمنصات التتويج قريبًا".

وأتم صلاح الدين مصدق: "في النهاية، أشكر مسؤولي النادي والجهاز الفني والطبي وجميع العمال وكل من وثق بي ووقف بجانبي".

وأتم صلاح الدين مصدق: "كما أشكر زملائي الذين كانوا سندًا حقيقيًا داخل وخارج الملعب، والأهم من ذلك أشكر جمهور الزمالك العظيم، وأنتم الروح والدافع ولن أنسى أبدًا دعمكم في كل لحظة".