إطلاق قافلة زاد العزة الـ113 محملة بمساعدات غذائية وعلاجية وشتوية دعما لقطاع غزة

أطلق الهلال الأحمر المصري، اليوم الأحد، قافلة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» رقم 113 حاملة عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية العاجلة في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة.

تضمنت قافلة «زاد العزة» في يومها الـ 113، أكثر من 5,300 طن مساعدات إنسانية شاملة، تضمنت أكثر من 2,950 طن سلال غذائية ودقيق، ونحو 1010 أطنان أدوية علاجية ومستلزمات إغاثية وعناية شخصية، ونحو 1,375 طن مواد بترولية.

واستجابةً لحالة الطقس السيئ يشهدها القطاع، دفع الهلال الأحمر المصري بإمدادات الشتاء الأساسية إلى غزة، والتي شملت: نحو 18,140 قطعة ملابس شتوية، 8,860 بطانية، 3,140 خيمة لإيواء المتضررين، وذلك في إطار الجهود المصرية المتواصلة لدعم الأشقاء في غزة.

يذكر أن قافلة « زاد العزة .. من مصر إلى غزة »، أطلقها الهلال الأحمر المصري في 27 يوليو 2025، حملت آلاف الأطنان من المساعدات التي تنوعت بين: سلاسل الإمداد الغذائية، دقيق، ألبان أطفال، مستلزمات طبية، أدوية علاجية، مستلزمات عناية شخصية، وأطنان من الوقود.