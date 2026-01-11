عبد الحليم قنديل: قضية جرينلاند ليست جديدة وسبق أن طرحها ترامب

قال الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل إن قضية جزيرة جرينلاند ليست جديدة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة طرحتها أكثر من مرة، وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث عنها في نهاية رئاسته الأولى، قبل أن يعيد طرح الفكرة مجددًا خلال رئاسته الثانية الحالية، وفق أحدث تصريحاته، وهو يؤكد أن الضم قد يتم بالشدة أو باللين، بما يعني أن خيار الاحتلال العسكري يظل واردًا.

وأضاف "قنديل" خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أمس السبت، أن أهمية جرينلاند معروفة جيدًا، فهي أكبر جزيرة في العالم بمساحة حوالي مليوني كيلومتر مربع، أي ما يعادل نحو ضعف مساحة مصر، وتقع بالقرب من القطب الشمالي، وإن عدد سكانها 57 ألف نسمة بسبب الظروف المناخية، حيث تنخفض درجات الحرارة إلى نحو ْ20 درجة مئوية تحت الصفر.

وتابع أن جرينلاند تتبع الدنمارك، وتتمتع بنوع من الحكم الذاتي، مشيرًا إلى أن الدنمارك نفسها تتكون من 3 أقاليم لها أوضاع مشابهة لوضع جرينلاند.

وأكد على أن جميع الأحزاب والقوى السياسية في الجزيرة أعلنت رفضها التام لفكرة الضم الأمريكي، كما رفضت الدنمارك هذا التوجه بشدة، ملوّحة بأن أي هجوم أمريكي على جرينلاند والاستيلاء عليها بالقوة قد يشكل مدخلًا عنيفًا لإنهاء فكرة حلف شمال الأطلسي "الناتو" الذي يجمع الغرب الأمريكي مع الأوروبي.

وأشار إلى أن كان هناك محاولة من الولايات المتحدة لشراء جزيرة جرينلاند، لافتًا إلى أن آخر ما عُرض في هذا السياق كان تقديم 100 ألف دولار لكل مواطن من سكان الجزيرة كإغراء للقبول بالضم، إلا أن هذه المحاولات قوبلت بالرفض.

ولفت إلى أن "ترامب" ينكر ما يتعلق بتغير المناخ وأن التغيرات المناخية تسهم في ارتفاع درجات الحرارة في جرينلاند، ما قد يجعلها أكثر ملاءمة للسكن مستقبلًا،

مشيرًا إلى وجود قاعدة عسكرية أمريكية بالفعل فوق جرينلاند، ومشيرًا إلى ما يُتداول حول احتواء باطن جرينلاند على ثروات هائلة تشمل البترول والغاز والمعادن النفيسة، وهي عوامل تعزز من شهية التوسع والاستيلاء لدى ترامب، حتى لو لم تكن هناك أهمية استراتيجية.