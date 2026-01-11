قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تشهد تنمية صناعية حقيقية، مشيدًا بما تحققه مصانع المنطقة الاقتصادية من أهداف للدولة، والتي تتمثل في: زيادة الصادرات، والتشغيل، وتوفير فرص عمل للشباب، وتوفير العملة الصعبة، وتعميق المنتج المحلي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي على هامش جولته التفقدية بمنطقة السخنة الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأحد، أنه حريص دائمًا على تسليط الضوء على المشروعات الكبرى في المنطقة الاقتصادية وباقي مناطق الجمهورية.

وأشار إلى أنه تفقد أمس، مجموعة من الصروح الطبية الكبرى، ليؤكد أن الدولة والحكومة تضع الصحة والتعليم والإنتاج والنمو والتشغيل على رأس أولوياتها، مؤكدًا أن «العالم كله يشهد أن مصر تحقق طفرة نوعية في تلك المجالات».

ولفت إلى أن المستشفيات التي تضيفها الدولة إلى المنظومة تقدم خدمات على أعلى مستوى، وتجري عمليات شديدة التعقيد تتخطى تكلفتها مليون جنيه، فيما لا يتحمل المواطن سوى 400 إلى 500 جنيه على الأكثر.

وأكد أن «المواطن يشعر بثمار التنمية والجهد الذي بذلته الدولة على مدار السنوات الأخيرة»، معقبًا: «كل يوم هنفتح مشروعات جديدة؛ تضيف لقوة مصر واقتصادها في الفترة المقبلة، ونتوقع أن يتراوح نمو الاقتصاد ما بين 7.5% إلى 8% بحلول 2030، في ظل استمرار عدم حدوث صدمات خارجية مؤثرة بصورة كبيرة».

وأعلن أنه يشهد غدًا الاثنين، افتتاح مشروع عملاق للطاقة الجديدة والمتجددة في صعيد مصر، وذلك حتى تصبح مصر في طليعة الدول المعتمدة على الطاقة الجديدة والمتجددة.

وعقب: «قادرون بسواعد كل المصريين تحقيق رؤيتنا ببرامج تنفيذية واضحة، وكل الشكر والتحية لكل الزملاء الحكوميين والقائمين على إدارة تلك المشروعات الكبيرة».

وذكر أن «حجم الطلب على الحصول على الأراضي وإنشاء المصانع والمشروعات الجديدة في المنطقة الاقتصادية بلغ أعلى معدلات»، مشددًا على أن الأمر يحتاج المزيد من الاستثمارات في البنية الأساسية.

وتوجه بالشكر إلى القطاع الخاص الذي وثق في مناخ الاستثمار في مصر، موضحًا أن نصيب القطاع من الاستثمارات الأجنبية تجاوز 65%.