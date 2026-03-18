الأربعاء 18 مارس 2026 9:08 ص القاهرة
ميرتس يخاطب البوندستاج قبيل قمة أوروبية وسط تركيز على إيران وأوكرانيا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 18 مارس 2026 - 8:59 ص | آخر تحديث: الأربعاء 18 مارس 2026 - 8:59 ص

من المقرر أن يلقي المستشار الألماني فريدريش ميرتس كلمة أمام النواب في البوندستاج، الغرفة السفلى في البرلمان الألماني، اليوم الأربعاء قبيل قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

ومن المرجح أن تحظى تداعيات الحرب الأمريكية-الإسرائيلية الجارية ضد إيران بحيز كبير في الخطاب الذي يستمر 20 دقيقة، في ظل ارتفاع أسعار الوقود والطاقة نتيجة النزاع.

وتراجع دعم ميرتس للحرب تدريجيا، كما عارض دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحلف شمال الأطلسي للتدخل لتأمين مضيق هرمز الحيوي لإمدادات النفط.

وكالمعتاد، سيعقب البيان الحكومي نقاش برلماني يستمر نحو 60 دقيقة.

ويأتي خطاب ميرتس في البوندستاج عشية اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل لبحث الوضع في إيران وأوكرانيا، في وقت تعرقل فيه المجر مليارات اليوروهات من المساعدات لكييف وفرض عقوبات جديدة على روسيا.

ومن المتوقع أن تشمل القضايا الأخرى المطروحة القدرة التنافسية والسوق الموحدة والإطار المالي المقبل للاتحاد الأوروبي، إلى جانب ملفات الدفاع والأمن والهجرة.


