الصحة اللبنانية: مقتل 6 وإصابة 24 جراء غارات إسرائيلية على وسط بيروت وضاحيتها الجنوبية

قالت وزارة الصحة اللبنانية إن ما لا يقل عن ستة أشخاص قتلوا وأصيب 24 آخرون فجر اليوم الأربعاء، جراء غارات إسرائيلية استهدفت وسط بيروت وضاحيتها الجنوبية.

وسُمع دوي انفجار شديد في منطقة الباشورة، التي سبق أن استهدفتها غارة إسرائيلية الأسبوع الماضي. وأفاد مصور وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في المكان بأن أحد المباني تحول إلى أنقاض. وجاء القصف بعد تحذير من الجيش الإسرائيلي.

وفي وقت سابق، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام التابعة للدولة بأن إحدى الغارات ضربت شقة في حي زقاق البلاط ، حيث استهدفت القوات الإسرائيلية الأسبوع الماضي فرعا لشركة القرض الحسن المالية المرتبطة بحزب الله.

كما أصابت غارة أخرى حي البسطة، وفقا لتقارير إعلامية، بينما قال شهود عيان في المنطقة إنهم سمعوا عدة انفجارات.

وتقع جميع المناطق التي استهدفت فجر الأربعاء بالقرب من مبان حكومية لبنانية، وخاصة وزارة المالية ومقر رئاسة الوزراء.

وجاءت الغارات بعد أن أطلق حزب الله عشرات الصواريخ على شمال إسرائيل خلال الليل.