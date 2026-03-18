برلين تدعو إلى تعزيز دعم الاتحاد الأوروبي لسوريا لتدعيم الاستقرار

تدفع ألمانيا داخل الاتحاد الأوروبي نحو تسريع توسيع العلاقات الاقتصادية مع سوريا.

وفي ورقة موقف موجهة إلى المفوضية الأوروبية ودائرة الشؤون الخارجية، دعت الحكومة الألمانية إلى بدء محادثات مع البنك الأوروبي للاستثمار بشأن العودة إلى سوريا، ودراسة تسهيلات تجارية للقطاع الزراعي وقطاع المنسوجات هناك. كما تشير الورقة، التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إلى إمكانية الإعداد على المدى الطويل لاتفاق شراكة شامل بين الاتحاد الأوروبي وسوريا.

ويهدف توسيع العلاقات الاقتصادية إلى دعم إعادة إعمار سوريا التي دمرتها الحرب الأهلية، وبالتالي تحسين آفاق المستقبل للمواطنين. وخلال النزاع وحكم بشار الأسد، فر عدة ملايين من السوريين من وطنهم، ولا يزال كثير منهم يعيشون حتى اليوم في ألمانيا أو دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، ومن بين أسباب ذلك أن الوضع الاقتصادي في سوريا لا يزال قاتما حتى بعد سقوط الأسد ورفع عقوبات الاتحاد الأوروبي.

وتشير ورقة الموقف إلى تحليل للبنك الدولي يفيد بأن نصيب الفرد من الدخل في سوريا تراجع مؤخرا بشكل ملحوظ إلى ما دون العتبة الدولية للدول منخفضة الدخل. ووفقا للبيانات، يعاني نحو رُبع السوريين من فقر مدقع، بينما يعيش ثلثا السكان تحت خط الفقر للدول ذات الدخل المتوسط المنخفض.

وتحذر الورقة من أن ضعف آفاق التنمية قد يهدد أيضا مسار الانتقال السياسي، وبالتالي استقرار البلاد بوجه عام. وأكدت الورقة أن سياسة الاتحاد الأوروبي يجب أن تولي دعما خاصا للتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار. وتقدر تكاليف إعادة الإعمار، استنادا إلى البنك الدولي، بما لا يقل عن 216 مليار دولار أمريكي (187 مليار يورو).

ووفقا لدبلوماسيين، تحظى ورقة الموقف أيضا بدعم عدة دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، من بينها فرنسا وإيطاليا والسويد والنمسا.