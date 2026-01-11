

يمثل موسم دراما رمضان لعام 2026 تحديا كبيرا لمجموعة من المخرجين الشباب، الذين يخوضون تجربتهم الإخراجية الأولى، في موسم يمتلئ بالمسلسلات والمنافسات وأسماء مهمة على مستوى التمثيل والإخراج.

وسوف يعرض -وفق المعلن حتى الآن عن المسلسلات التي سوف تشارك في رمضان- 5 مخرجين جُدد بأعمال لأول مرة في الدراما التلفزيونية، وهم: هادي بسيوني، سامح علاء، عمرو موسى، أحمد عادل سلامة، مايا أشرف زكي.



تعد تجربة مسلسل "فخر الدلتا" التجربة الإخراجية الأولى لهادي البسيوني، كما أنه المسلسل الأول للممثل الشاب أحمد رمزي، الذي اشتهر على كصانع محتوى ساخر على منصات التواصل الاجتماعي .

مسلسل "فخر الدلتا" بطولة أحمد رمزى، انتصار، تامر هجرس، وأحمد عصام السيد، أحمد صيام، كمال أبو رية، تارا عبود، ومن تأليف عبد الرحمن جاويش، سيناريو وحوار حسن على.

وهادي هو صانع محتوى على منصات التواصل الاجتماعي، عُرف ببرنامجه المراجعة النهائية، التي قدم من خلالها حلقات فنية عن: عبلة كامل وكريم عبدالعزيز، وأشرف عبدالباقي، وغيرهم، وشارك في التمثيل سابقا مع المخرجة ساندرا نشأت في مشروع الأفلام القصيرة "في المدرسة.

يقدم المخرج سامح علاء تجربته التلفزيونية الأولى بعد تجارب إخراجية في مجال الأفلام القصيرة، من خلال مسلسل "حكاية نرجس"، بطولة: ريهام عبدالغفور، حمزة العيلى، تامر نبيل، سماح أنور، دنيا ماهر، بسنت أبو باشا، أحمد عزمى، وتأليف عمار صابر.

وحصد سامح علاء جائزة السعفة الذهبية لأفضل فيلم روائي قصير عن فيلمه "ستاشر"، أو "أخشى أن أنسى وجهك"، واستطاع أن يصبح صاحب أول فيلم مصري يحصد السعفة الذهبية من مهرجان كان، كما حصل نفس الفيلم على جائزة أفضل فيلم روائي قصير من مهرجان موسكو السينمائي الدولي.

ويتولى المخرج الشاب أحمد عادل سلامة إخراج مسلسل فرصة أخيرة، بطولة محمود حميدة، وطارق لطفي، قصة أمين جمال، وسيناريو وحوار محمود عزت.

تدور أحداث المسلسل حول صراع شرس بين قاضٍ ورجل أعمال، ويتسبب الأخير في حادث كبير يؤثر بشكلٍ جذري في حياة القاضي.

ومن بطولة والدتها تدخل مايا أشرف زكي إلى عالم الدراما، بمسلسل "حد أقصى"، بطولة روجينا، وتأليف هشام هلال. وقد عملت مايا سابقا مساعد مخرج في عدد من الأعمال، مثل: "مسار إجباري" مع المخرجة نادين خان، و"بنت السلطان" مع المخرج أحمد شفيق، و"فلانتينو" مع المخرج رامي إمام.



ويتعاون المخرج الشاب عمرو موسى مع الفنانة سلمى أبو ضيف في مسلسل "عرض وطلب"، من تأليف محمود عزت، وهو عودة لها بعد نجاح مسلسلها "أعلى نسبة مشاهدة"، يذكر أن موسى شارك سابقا في إخراج بعض حلقات مسلسل ساعته وتاريخه.