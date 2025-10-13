حماس ترحب بتصريحات ترامب بانتهاء حرب إسرائيل على غزة

رحبت حركة حماس، بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أكد بشكل واضح انتهاء الحرب الإسرائيلية على غزة.

وقال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، في تصريح اليوم السبت، إن الحركة ترحب بتصريحات ترامب، داعية الوسطاء والأطراف الدولية لاستمرار مراقبة سلوك الاحتلال وضمان عدم استئناف عدوانه على الفلسطينيين في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، انتهاء الحرب على قطاع غزة.

وبعد أن حطت طائرته الرئاسية في مطار بن جوريون الإسرائيلي، قال ترامب إن الحرب في غزة انتهت، مشيرا إلى أن الكل يريد أن يكون جزءا من عملية السلام التي يجري تنفيذها بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.

فيما نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن نتنياهو قوله إن الحرب انتهت، في إشارة إلى اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي تم التوصل إليه مع حركة حماس.