قالت الفنانة أمينة خليل إنها بدأت علاقتها بعالم السينما من موقع لم تكن تتخيله وقتها، إذ كانت كومبارس في فيلم "إسكندرية نيويورك" للمخرج يوسف شاهين، وهي في الخامسة عشرة من عمرها.



وأضافت خلال لقائها في برنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار مساء الإثنين، أنها ما زالت تتذكر رهبتها الشديدة في أول يوم تصوير داخل لوكيشن يوسف شاهين، قائلة: "كنت صغيرة جدًا ومش فاهمة حاجة، بس كنت منبهرة بكل التفاصيل، وفاكرة اللحظة اللي يدخل فيها أستاذ يوسف شاهين اللوكيشن ويسود صمت تام.. اللحظة دي محفورة في ذاكرتي ومش بنساها".



وتحدثت أمينة عن تجربتها في مسلسل "لام شمسية"، مشيرة إلى أنه من أكثر الأدوار التي أثرت فيها نفسيًا وإنسانيًا: "بعد ما خلصنا تصوير المسلسل روحت البيت، وبصيت في المراية فعلاً ما كنتش عارفة أمينة فين.. فضلت شهر بحاول أرجعها تاني، عملت ديتوكس كامل جسدي وفكري ونفسي، وقضيت وقتي مع عيلتي علشان أحس بالأمان".



وأوضحت أنها قررت عدم المشاركة في دراما رمضان المقبل لأنها تريد التركيز على السينما، مستكملة: "قررت أسيب موسم رمضان السنة دي علشان أركز في السينما، عندي تلات أفلام جديدة إن شاء الله، ومش هكشف تفاصيلها دلوقتي لأنها مفاجأة".



وعن حياتها الزوجية، قالت أمينة إنها سعيدة بزواجها من المصور أحمد زعتر، مؤكدة أن احترامه لعملها الفني من أهم أسباب نجاح علاقتهما:

"هو ما اختارش الأضواء اللي أنا فيها، هو اختارني أنا.. بيحترم شغلي جدًا وبيفهم طبيعة العالم ده، وده بالنسبالي فرق كبير، لأن دي كانت نقطة حساسة واجهت فيها مشاكل قبل كده".

واختتمت حديثها قائلة: "أنا بحمد ربنا إن كل تأخير كان فيه خير.. كنت بدوّر على التفاهم والأمان مش بس الحب.. الجواز محتاج نضج، واحترام متبادل، وتوازن بين القلب والعقل، وده الحمد لله لقيته".