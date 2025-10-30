الأمم المتحدة تدين الإعدامات غير القانونية في الفاشر: النساء يُغتصبن ويُشوهن بإفلات كامل من العقاب

قال توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية، إن الفاشر السودانية تشهد «عمليات إعدام غير قانونية» بعد دخول مقاتلي قوات الدعم السريع المدينة، متسائلا: «هل يمكن لأحد أن يدعي أنه لم يعلم بأن هذا سيحدث؟ لا يمكن أن نستمع إلى الصرخات بينما نجلس هنا اليوم».

وشدد خلال كلمته أمام مجلس الأمن، مساء الخميس، أن «الرعب يستمر والنساء والفتيات يُغتصبن ويُشوهن ويُقتلن بإفلات كامل من العقاب»، لافتا إلى مقتل حوالي 500 مريض ومرافقيهم في مستشفى ولادة، بالأمس.

وأضاف أن عشرات الآلاف من المدنيين الجوعى يفرون سيرًا على الأقدام، وغالبيتهم من النساء والأطفال وكبار السن، ليواجهوا «الابتزاز والاغتصاب والعنف» خلال رحلة هروبهم، في حين يتم اختطاف الشباب بأعداد كبيرة لقتلهم ومنعهم من الخروج.

وأشار منع ميليشيا قوات الدعم السريع وصول المساعدات والدواء إلى المدينة على مدار الفترة الماضية.

وذكر أن واحدًا من كل خمسة مدنيين قُتلوا في الفاشر هذا الشهر كانوا من الأطفال، مضيفا أن 90% من أطفال السودان لا يحصلون على التعليم.

وأوضح أن الحرب قضت على 40 عامًا من التقدم في مجال تحصين الأطفال، مشيرا إلى تأكيد المجاعة ومعاناة أكثر من 24 مليون شخص، أي ما يزيد عن 40% من السكان من عدم الحصول على الطعام الكافي.