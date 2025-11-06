اجتماع نادر بين دبلوماسيين أمريكيين وفلسطينيين في الأمم المتحدة لبحث مشروع قرار بشأن غزة

التقى السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، يوم الثلاثاء، بدبلوماسيين فلسطينيين في نيويورك، لبحث مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن، يهدف إلى تفويض إنشاء قوة أمنية دولية في غزة، بحسب ما نقل موقع أكسيوس عن ثلاثة مصادر مطلعة على تفاصيل الاجتماع.

وقال مصدر مطلع على الاجتماع بين والتز والدبلوماسيين الفلسطينيين إن اللقاء كان إيجابيا، بينما امتنعت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة عن التعليق لأكسيوس على الاجتماعات الدبلوماسية الخاصة.

وأضاف المصدر أن الوفد الفلسطيني استغل الاجتماع لطلب توضيحات بشأن عدد من بنود مشروع القرار.

وأشار إلى أن المسؤولين الفلسطينيين يدعمون عموما المقترح الأمريكي، الذي يتحدث عن إنهاء حكم حركة حماس في غزة ونقل السلطة لاحقا إلى السلطة الفلسطينية، لكنهم يرغبون في أن يكون للسلطة دور أكثر فاعلية في المدى القريب.