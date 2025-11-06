قال مسئول حكومي فلسطيني، الخميس، إن الجيش الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا 340 اعتداء ضد قاطفي الزيتون في الضفة الغربية المحتلة، منذ أكتوبر الماضي وحتى اليوم.

وأفاد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية) مؤيد شعبان، بأن "جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا ما مجموعه 340 اعتداء ضد قاطفي الزيتون منذ بداية الموسم الحالي".

وذكر شعبان في بيان، أن طواقم الهيئة رصدت 62 اعتداء نفذها الجيش الإسرائيلي، و278 اعتداء ارتكبها المستوطنون في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وتنوعت الانتهاكات، وفق شعبان، بين الاعتداء الجسدي العنيف، وحملات الاعتقال وتقييد الحركة ومنع الوصول والتخويف والترهيب بكل أشكاله وإطلاق النار المباشر.

وعن توزعها الجغرافي، أوضح أن محافظة رام الله (وسط) شهدت 107 اعتداءات، ونابلس (شمال) 94 اعتداء، فيما تعرضت الخليل (جنوب) لـ 38 اعتداء.

​​​​​​​ولفت المسئول الفلسطيني إلى أن الاعتداءات على الأراضي المزروعة بالزيتون منذ بداية الموسم الحالي أدت إلى "تخريب ما مجموعه 1200 شجرة".

ووصف هذا الموسم بأنه "الأصعب والأخطر في العقود الأخيرة"، إذ شهد إمعانا إسرائيليا في "فرض المناطق العسكرية المغلقة على الأراضي الزراعية".

وأضاف شعبان، أنه تم تسجيل حدوث 92 حالة تقييد حركة وترويع لقاطفي الزيتون، إضافة إلى 59 حالة للضرب والاعتداء بحق المزارعين.

ويُعد موسم الزيتون أحد أهم مواسم الزراعة في فلسطين، إذ تعتمد عليه آلاف العائلات مصدرا رئيسيا للدخل والمعيشة.

ووفق تقرير صادر عن وزارة الزراعة الفلسطينية، يُعد الموسم الحالي من أضعف المواسم خلال العقود الأخيرة، إذ تشير تقديرات ميدانية إلى أن الإنتاج لا يتجاوز 15 بالمئة من المعدل الطبيعي.

وحسب بيانات الوزارة، بلغ إنتاج فلسطين من زيت الزيتون عام 2024 نحو 27 ألفا و300 طن.

وتزايدت اعتداءات المستوطنين في الضفة المحتلة بشكل ملحوظ مع حلول موسم الزيتون الذي يبدأ في الثلث الثاني من أكتوبر كل عام، ويشكل مصدر رزق رئيسي لآلاف العائلات الفلسطينية.

ووفق معطيات الهيئة، فقد نفذ الجيش الإسرائيلي والمستوطنون 766 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصادر أرزاقهم في الضفة الغربية خلال أكتوبر الماضي.

وتندرج هذه الاعتداءات ضمن موجة تصعيد إسرائيلية واسعة في الضفة الغربية من الجيش والمستوطنين، أسفرت خلال العامين الماضيين عن استشهاد ما لا يقل عن 1066 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألف شخص بينهم 1600 طفل.

وبدأت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة استمرت عامين بدعم أمريكي، وأسفرت عن استشهاد 68 ألفا و875 قتيلا فلسطينيا، و170 ألفا و679 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار. وتوقفت الإبادة باتفاق وقف إطلاق نار دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي.​​​​​​​​​​​​​​