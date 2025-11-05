نيابة ميت غمر تستمع لأقوال السائق المقطوع ذراعه على يد بلطجية في الدقهلية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استمعت نيابة مركز ميت غمر، بإشراف المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية، إلى أقوال محمود حسن السائق المصاب بـ قطع فى ذراعه على يد سائق توك توك فى قرية اتميدة التابعة لمركز ميت غمر.

وقررت النيابة إخلاء سبيله وعرضه على الطب الشرعي لبيان الإصابة وتكليف المباحث بالتحريات حول الواقعة وتفريغ الكاميرات الموجودة بالمنطقة.

وأشار المجني عليه إلى مضايقة المتهم ومعه اثنان آخران، له أثناء وجوده بقرية اتميدة، وطلب منهم الابتعاد وعدم التعرض لهم مرة أخرى، فاستل سلاحا أبيض (سنجة) وتعدى عليه بالضرب ولاذوا بالفرار.

وتمكنت مباحث مركز ميت غمر من إلقاء القبض على المتهم بقطع يد سائق بناحية قرية اتميدة التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

حيث تم تداول مقطع فيديو يظهر واقعة التعدي على السائق بآلة حادة (سنجة)، ما أسفر عن إصابته بقطع فى اليد وجروح بالغة.