شعبة الاقتصاد الرقمي: شكاوى ارتفاع أسعار الهواتف تقتصر على الفئات العالية المستوردة

ناشد المهندس كريم غنيم رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي بالغرفة التجارية بالقاهرة، الفريق كامل الوزير وزير الصناعة والنقل، واتحاد الصناعات لإنشاء غرفة لصناعة الهواتف المحمولة والإلكترونيات والصناعات المغذية لها.

وشدد خلال تصريحات على برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة "on e"، على أهمية إيجاد طريقة لخفض الأسعار المحلية تحقيقًا للمنافسة، باعتبار صناعة المحمول صناعة مهمة وواعدة، تمهيدًا لإنشاء مجلس تصديري لها.

وقال إن الشكاوى المتعلقة بالأسعار مرتبطة بالفئات العالية لاعتمادها على الاستيراد، مضيفًا أن الفئات الأخرى لا تعاني من أي مشاكل ومشددًا على أهمية خفض الرسوم المفروضة على التصنيع المحلي.

ومن جانبه، طالب المهندس وليد رمضان نائب رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، بإنشاء لجنة مكونة من جهازي حماية المنافسة والمستهلك، مع الغرف التجارية شعبة المحمول لمراجعة الأسعار المتواجدة في الأسواق وتجنب الاحتكار.

وأعلنت مصلحة الجمارك والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائى لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة الراكب، اعتبارًا من الأربعاء الماضي، مع استمرار إعفاء أجهزة الهاتف المحمول الخاصة بالمصريين المقيمين فى الخارج والسائحين لمدة 90 يومًا، وفي المقابل تصاعدت حدة المطالب البرلمانية الرافضة لهذا القرار.

وأسهم تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج فى دخول 15 شركة عالمية لتصنيع أجهزة الهاتف المحمول إلى السوق المصرى، بطاقة إنتاجية 20 مليون جهاز سنويًا، وهو ما يجاوز احتياجات السوق المحلية.