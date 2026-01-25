عضو شعبة المستوردين: نطالب بإلغاء الجمارك عن مصنعي الهواتف لمدة سنتين لتشجيع الإنتاج المحلي

قال أسامة جعفر، عضو الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن قرار توطين صناعة الهواتف في مصر تأخر كثيرًا، مشيرا إلى مطالبته منذ عام 2011 بإنشاء مناطق صناعية لتوطين المنتجات المستوردة محليا.

وناشد خلال تصريحات تلفزيونية عبر «الحدث اليوم» بضرورة إلغاء الجمارك على «مكونات» التصنيع لتصل إلى «صفر جمارك» من أجل تشجيع الصناعة المحلية وجعل مصر مركزا اقتصاديا عالميا.

وتابع: «أطالب بأن تكون جميع قطع الغيار زيرو جمارك، وكل ما يخص صناعة الهواتف المحمولة يدخل مصر من دون أي جمارك، وتُخصص لهم أراض في بورسعيد، وتُقام لهم منطقة حرة، بحيث لا يدفعون جمارك عليها لمدة سنتين، إلى أن تتمكن المنطقة الصناعية من البدء، ونبدأ في تصدير هذا الإنتاج إلى دول العالم».

وأشار إلى أن الموبايل أصبح سلعة شعبية يستخدمها كافة فئات الشعب المصري، قائلا: «لازم نقف بجانب شعبنا ونبين له أن الدولة مش بس بتدور على الفلوس تجيبها منين، فيه حاجات لازم الدولة تقف جنب الشعب فيها، بحيث نكون مطمئنين إننا ماشيين صح».