شعراء مصريون وعرب يغردون في أمسية شعرية بمعرض القاهرة للكتاب

شهدت قاعة ديوان الشعر «بلازا 1» الأمسية الثانية للشعر في اليوم الرابع من فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

جاءت الأمسية بحضور نخبة من الشعراء المصريين والعرب، وشارك فيها كل من: أحمد بلبولة، أشرف البولاقي، حسين بن حمزة (سوريا)، حنين طارق، سامح قاسم، سهيل نجم (العراق)، شريف بقنو (السعودية)، عزمي عبد الوهاب، عمرو الشيخ، فاطمة ناروتو، مصطفى رجب، هدى أبلان (اليمن)، وفاتنة الغرة (فلسطين)، وأدار الندوة الشاعر أحمد حسن.

وفي مستهل تقديمه للندوة، قال الشاعر أحمد حسن إن هذه الأمسية تأتي ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، وتجمع باقة متنوعة من شعراء مصر والوطن العربي، مؤكدًا أن جمال الشعر يكمن دائمًا في تنوعه وبصمة الشاعر المتميزة، إذ يظل لكل شاعر مذاقه الخاص وتجربته المختلفة عن غيره، لأن الشعر لغة الوجود الأولى التي ينفعل بها الشاعر انفعالًا بكرًا.

وجاءت الأمسية محتشدة بجمهور الشعر من مختلف الأطياف، حيث ألقى الشعراء قصائدهم ما بين العامية والفصحى جنبًا إلى جنب.

وتناولت القصائد العديد من القضايا الإنسانية الإشكالية التي يعالجها الشعر، فجاءت الأصوات متراوحة بين الكلاسيكي والحداثي، وبين معالجة القضايا الفردية التي قد تبدو هامشية، وتلك المنشغلة بالهم الجمعي.