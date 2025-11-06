غياب طلاب الإعدادية فى المجمع التعليمي بالإسماعيلية عقب مصرع طالب دهسا بالأتوبيس المدرسى

أمرت النيابة العامة بالإسماعيلية بدفن جثمان الطالب إياد أحمد، بالصف الأول الإعدادى الذى لقى مصرعه دهسا تحت عجلات الأتوبيس المدرسى فى المجمع التعليمى بالإسماعيلية، وحدد أهل الفقيد موعد صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر من مسجد المطافئ بالإسماعيلية، فيما تواصل الأجهزة الأمنية كشف ملابسات الواقعة و تفريغ كاميرات المراقبة بموقع الحادث وتسليمها للنيابة العامة.

وشهدت صفوف المرحلة الإعدادية بالمجمع التعليمى تغيب شبه كامل من الطلاب، ما دفع الإدارة إلى إلغاء الاختبارات والتقييمات الشهرية للمرحلة الإعدادية التى كانت مقررة اليوم، بجانب إطلاق دعوات جماعية من أولياء الأمور عقب مصرع الطالب، تتهم الإدارة بالإهمال وتطالب بمعاقبة المتسبب فى الحادث.

ولقى الطالب إياد أحمد مصرعه أمس الأربعاء فى حادث دهس داخل المجمع عقب إنتهاء اليوم الدراسى وتوجه الطلاب للأتوبيسات الخاصة بنقلهم لمنازلهم ، فى مشهد صعب أمام زملاءه سبب لهم حالة من الانهيار والبكاء وأثار حالة من الحزن والغضب بينهم.

ونعى المدرسين و الطلاب وأولياء الأمور الطالب وعبروا عن استيائهم من الحادث الذى أودى بحياة الطالب بسبب التقصير فى تأمين ركوب الطلاب وتنظيم توجههم وصعودهم للأتوبيسات المدرسية.