إيران تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل إلى أرض الصومال وتعتبرها انتهاكا للسيادة

أدانت إيران، الأربعاء، زيارة وزير الخارجية الإسرائيلى جدعون ساعر إلى إقليم أرض الصومال الانفصالى، وذلك بعد أيام من إعلان إسرائيل الاعتراف به كدولة مستقلة ذات سيادة.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، بحسب ما نقلته وكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية، حيث اعتبر الزيارة «انتهاكًا لسيادة الصومال».

وأكد بقائى أن الصومال دولة مستقلة وعضو فى الأمم المتحدة، مشددًا على ضرورة تعاون المجتمع الدولى والدول الإسلامية والإفريقية للحيلولة دون المساس بالسيادة الوطنية للصومال.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلى قد وصل، الثلاثاء، إلى الإقليم الانفصالى فى أول زيارة من نوعها منذ إعلان إسرائيل الاعتراف به أواخر ديسمبر الماضى، حيث أجرى مباحثات تناولت مجمل العلاقات.

وفى 26 ديسمبر الماضى، أعلنت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو الاعتراف بإقليم «أرض الصومال» الانفصالى، وسط رفض عربى ودولى واسع.

ويُذكر أن الإقليم لم يحظَ منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأى اعتراف رسمى دولى، رغم إدارته لشؤونه ككيان مستقل سياسيًا وأمنيًا وإداريًا، فى وقت لم تتمكن فيه الحكومة المركزية الصومالية من بسط سيطرتها عليه.

ويواصل الصومال معاناته من تداعيات عقود من النزاعات والفوضى والكوارث الطبيعية، إلى جانب صراع مستمر منذ سنوات ضد حركة مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة.