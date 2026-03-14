لبنان يشهد مشاورات بين الرؤساء الثلاثة لتشكيل وفد للتفاوض مع إسرائيل

أفادت وسائل إعلام ببدء مشاورات بين الرؤساء الثلاثة في لبنان بشأن تشكيل وفد تفاوضي للتواصل مع إسرائيل، في إطار مساعٍ لبحث سبل وقف الحرب.

وبحسب التقارير، تجري المشاورات بين رئيس الجمهورية، جوزيف عون، ورئيس الحكومة، نواف سلام، ورئيس مجلس النواب، نبيه بري، حول تشكيل الوفد، غير أن بري أبدى اعتراضه على مشاركة ممثل عن ما يُعرف ب"الثنائي الشيعي" في الوفد المقترح، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وتأتي هذه المشاورات بعد إعلان الرئيس اللبناني، أمس، استعداده للدخول في مفاوضات بهدف التوصل إلى وقف للحرب مع إسرائيل، مشيرا إلى أن الجانب الإسرائيلي لم يرد حتى الآن على هذا الطرح.

وخلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، شدد عون على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية والتوصل إلى وقف لإطلاق النار، تمهيدا لبحث الخطوات التالية وفق المبادرة التي طرحها.