رئيس وزراء باكستان يوافق على خفض رواتب موظفي الشركات الحكومية والمستقلة 30%

إسلام أباد - (د ب أ)
نشر في: السبت 14 مارس 2026 - 5:22 م | آخر تحديث: السبت 14 مارس 2026 - 5:22 م

وافق رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف على خفض رواتب موظفي الشركات المملوكة للدولة والمؤسسات المستقلة بنسبة تتراوح ما بين 5 % و 30 % في إطار خطة تقشف للتخفيف من أثر الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية بموقعها على الانترنت اليوم السبت.

وبحسب بيان رسمي صادر من مكتب رئيس الوزراء، ترأس شريف اجتماعا رفيع المستوى لمراجعة أثر تذبذب أسعار النفط وتنفيذ إجراءات الحكومة التقشفية اليوم السبت.

ويأتي عقد الاجتماع بعد أيام من إعلان شريف خطط تقشف واسعة النطاق للتعامل مع أزمة النفط العالمية الناجمة عن الصراع الدائر بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.

وتم إطلاع المشاركين في الاجتماع على أن جهة تدقيق خارجية ستشرف على خفض حصص الوقود بنسبة 50 % للمركبات الحكومية ووقف تشغيل 60 % من هذه المركبات على مدار الشهرين المقبلين.

وقرر المجتمعون أيضا عدم صرف بدل حضور اجتماعات لممثلي الحكومة في مجالس مؤسسات مختلفة .

