وزير الخارجية السعودي يصل إلى واشنطن في زيارة رسمية

وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، إلى واشنطن، اليوم، في زيارة رسمية للولايات المتحدة الأمريكية.

وسيلتقي بن فرحان، خلال الزيارة، بوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ماركو روبيو، لبحث العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية.

وتأتي الزيارة عقب أيام من لقاء الوزير السعودي بالرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والأمير مصعب بن محمد الفرحان، مستشار الوزير للشئون السياسية، والسفير صالح بن عيد الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية في القاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بوزير الخارجية السعودي، وطلب نقل تحياته إلى أخيه، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، مشيداً بجهود القيادة السعودية الحكيمة في تحقيق التنمية والرخاء بالمملكة الشقيقة.

وأكد الرئيس السيسي، حرص مصر على تعزيز علاقات التعاون مع السعودية في مختلف المجالات، مرحباً بالجهود الجارية لترتيب الانعقاد الأول لمجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي.

كما شدد الرئيس على أهمية تكثيف التنسيق المصري السعودي إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك والأزمات الجارية في المنطقة.