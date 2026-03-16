خافيير بارديم من حفل الأوسكار: «صوت هند رجب» فيلم رعب كتبه الواقع وليس خيال السينما

أثار النجم الإسباني خافيير بارديم جدلا واسعا خلال حضوره حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الثامنة والتسعين لهذا العام، بعدما استغل ظهوره على السجادة الحمراء لإطلاق تصريحات سياسية وإنسانية حول الحرب في غزة، مؤكدا أن أحد أكثر الأفلام المُرشحة للفوز بالجائزة التي أثرت فيه هو فيلم "صوت هند رجب – The Sound Of Hind Rajab".

وخلال حديثه لوسائل الإعلام العالمية قبل انطلاق الحفل، قال بارديم إن الفيلم ترك فيه أثرا عميقا، معتبرا أنه من أكثر الأعمال السينمائية إيلاما التي شاهدها، لأنه لا يعتمد على الخيال كما يحدث في معظم أفلام الرعب، بل يستند إلى واقع مأساوي حقيقي.

وأوضح بارديم أن فيلم "صوت هند رجب" يمكن اعتباره فيلم رعب حقيقي، مضيفا أن الفرق الجوهري بينه وبين أفلام الرعب التقليدية هو أن الواقع هو من كتب السيناريو، وليس خيال صُناع السينما، كما أكد أن ما يجعله أكثر قسوة أن الأحداث التي يعكسها الفيلم ليست قصة خيالية، بل مأساة إنسانية يعيشها أشخاص حقيقيون.

وقال بارديم في تصريحاته: "نحن هنا الليلة للاحتفال بصناعة السينما، للاحتفال بالأفلام التي تكتب وتصنع من الخيال والإبداع، لكن يجب ألا ننسى الواقع خارج هذه القاعة. فيلم صوت هند رجب يذكرنا بأن هناك قصصا مؤلمة لا تحتاج إلى خيال، لأن الواقع نفسه كتبها".

وأضاف النجم الإسباني أن الفيلم بالنسبة له ليس مجرد عمل فني، بل شهادة على ما وصفه بـ الإرهاب الذي يتعرض له المدنيون، مؤكدا أن مشاهدة الفيلم كانت تجربة إنسانية قاسية.

وتابع بارديم قائلا إن صناعة السينما تمتلك قوة كبيرة في نقل الحقيقة، مشددا على أن الفنانين يجب أن يستخدموا منصاتهم للتذكير بما يحدث في العالم، لا الاكتفاء بالاحتفال بالجوائز.

وفي ختام تصريحاته، عبر بارديم بوضوح عن موقفه السياسي، قائلا: "دعونا لا ننسى الواقع بينما نحتفل بالأفلام. لا للحرب، لا للإبادة الجماعية، وفلسطين حرة".

وجاءت تصريحات بارديم ضمن موجة مواقف سياسية شهدتها السجادة الحمراء لحفل الأوسكار هذا العام، حيث استخدم عدد من الفنانين حضورهم الإعلامي للتعبير عن مواقفهم تجاه الحرب في غزة.

ولا تُعد هذه المرة الأولى التي يعبر فيها بارديم عن مواقفه السياسية بشكل صريح، حيث يُعرف النجم الحائز على جائزة الأوسكار بمواقفه الداعمة لحقوق الإنسان وانتقاده المتكرر للحروب والنزاعات المسلحة، وسبق أن وقع على بيانات ورسائل مفتوحة تدعو إلى وقف العمليات العسكرية في غزة، وطالب كثيرا المجتمع الدولي بالتدخل لحماية المدنيين.